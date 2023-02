Borussia Dortmund: Der Anspielkreis überrascht mit Beule

Anspielkreis sieht besonders aus

Und auch die BVB-Bosse waren happy. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte: «Darauf hatte er lange hingearbeitet. Wir haben lange auf ihn gewartet, er wollte sein Tor unbedingt in diesem Stadion machen. Es ist eine grosse Last von ihm gefallen, alle Menschen waren begeistert. Für ihn ist es ein wichtiges Zeichen, dass er zurück ist.»

Dass Haller gerade am 4. Februar traf, ist ohnehin eine besondere Geschichte. So ist dann der internationale Weltkrebstag. Der BVB nahm diesen zum Anlass, um auf die Früherkennung und Behandlung von Hodenkrebs aufmerksam zu machen. So wurde vor dem Spiel und in der Halbzeitpause der Mittelkreis um eine Auswölbung ergänzt, die symbolisch für einen Hodentumor steht. In einem Video mit dem BVB-Greenkeeper heisst es: «Wir rücken das Thema heute wortwörtlich in den Mittelpunkt.»