Anti-Vandale: Alex Valsangiacomo entfernt in Bern Sticker und Tags

Alex Valsangiacomo begann vor zwei Jahren, die Strassen im Tessin von Schmierereien und Stickern zu reinigen. Jetzt ist er auch in Bern unterwegs.

Schmierereien und Sticker : Der Anti-Vandale – Alex (17) aus dem Tessin ist in Bern unterwegs

1 / 5 Ehrenamtlich reinigt Valsangiacomo seit zwei Jahren Briefkästen, Schilder und Mauern. Privat «Ich beschloss, mein eigenes Ding durchzuziehen», sagt der 17-Jährige zu 20 Minuten. Privat Mit Reinigungsmittel und speziellem Spachtel lasse sich das Meiste entfernen, sagt Valsangiacomo. Privat

Darum gehts Im Tessin kennt man Alex Valsangiacomo für seine ehrenamtlichen Reinigungsarbeiten.

Anfang Januar war er für einige Tage in Bern unterwegs.

Probleme mit der Polizei oder anderen Behörden hat Valsangiacomo nach eigenen Angaben noch nie bekommen.

Die Stadt Bern warnt allerdings davor, Strassenschilder bei Reinigungsaktionen zu beschädigen.

Irgendwann hatte Alex Valsangiacomo genug. Weil er sich am Vandalismus in Mendrisio TI stört und aus seiner Sicht zu wenig passiert, hat er sich der Sache selber angenommen. «Ich beschloss, mein eigenes Ding durchzuziehen», sagt der 17-Jährige zu 20 Minuten.

Seit zwei Jahren trifft man ihn darum oft mit einer Tasche voll Reinigungsmittel und einem speziellen Spachtel an – er entfernt damit Sticker und Tags und andere Schmierereien in seiner Heimat. Aber nicht nur dort. Anfang Jahr war der Anti-Vandale für einige Tage in Bern unterwegs.

Wie in Vorher-/Nachher-Vergleichen auf seinem Instagram-Account zu sehen ist, reinigt er vor allem metallische Oberflächen und Mauern. Für das, was Valsangiacomo macht, ist allerdings nicht viel Übung nötig, wie er zu 20 Minuten sagt: «Es ist wirklich einfach. Was aber nicht heisst, dass es nicht anstrengend ist. Im Gegenteil, ich komme bei der Arbeit ins Schwitzen.»

«Bern ist sehr schön und sauber»

Und was bringt Valsangiacomo nach Bern? Private Gründe, wie er zu 20 Minuten sagt. Er habe einige Tage in der Bundesstadt verbracht und dabei viel Zeit gehabt. Klar, dass er sich dabei seinem Hobby widmet. «Bern ist so eine schöne Stadt», sagt der 17-Jährige. «Es wäre schade, wenn sie zu schmutzig wäre. Aber ich finde es hier wirklich sehr sauber.» Vor dem Bundeshaus gelang es ihm, ein verschmiertes Schild in einiger Höhe zu reinigen. Dazu musste er hochklettern: «Es war ein bisschen seltsam», sagt er. «Es waren einige Leute da und haben mich beobachtet.»

Probleme mit der Polizei oder anderen Behörden hat Valsangiacomo nach eigenen Angaben noch nie bekommen. In Mendrisio kennt man ihn bereits und nimmt seine Freiwilligenarbeit zur Kenntnis.

Aufgepasst beim Reinigen

Das Tiefbauamt der Stadt Bern weiss von Freiwilligen, die aus Eigenantrieb Kleber und Schmierereien entfernen, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Normalerweise ist die Stadt für die Entfernung von Verunreinigungen auf Verkehrsschildern verantwortlich. «Wenn trotzdem Privatpersonen beispielsweise einen Kleber ohne Hilfsmittel entfernen, ist das nicht weiter problematisch», heisst es weiter. Von der Verwendung von Lösungsmitteln und Spachteln bittet das Amt jedoch, abzusehen: «Wenn die Schilder dadurch beschädigt werden, bringt die private Initiative mehr Schaden als Nutzen.»

Valsangiacomo versichert auf Nachfrage von 20 Minuten, dass er sich sehr viel Mühe gibt, Objekte nicht zu beschädigen. «Ich benutze spezielle Spachtel für diese Arbeiten», sagt er. «Ich weiss sehr gut, wie man ein Schild richtig reinigt, ohne dass es beschädigt wird.» Gerade in Bern sei die Wahrscheinlichkeit dafür extrem klein, weil die Schilder mit einer Folie geschützt seien – anders als im Tessin. «Und auch dort habe ich in den zwei Jahren, in denen ich das jetzt mache, noch nie etwas beschädigt», sagt Valsangiacomo.

Würdest du so eine Reinigungsaktion auch mal ausprobieren? Ja, ich habe sogar schon mal bei einer Reinigungsaktion mitgemacht. Ja, ich würde gerne mal mithelfen. Nein, dafür bezahle ich ja Steuern. Nein, ich mag das nicht.

Aktivier jetzt den Bern-Push!