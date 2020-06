Klub verlost Party

«Der Applaus gab uns Energie, aber jetzt brauche ich eine fette Party»

Die beste Ausrede gewinnt: Der Basler Balz Klub verloste auf Social Media einen Mini-Rave für 28 Personen. Wer gewinnen wollte, musste eine originelle oder eben besonders gute Begründung liefern.

Anfang Juni verloste der Balz Klub in Basel auf Instagram und Facebook einen Mini-Rave für 28 Personen in seinen Räumlichkeiten. Die beiden Beiträge wurden zusammen fast 300 Mal kommentiert und mehrmals geteilt. Denn Bedingung für den Gewinn der Party, die diesen Samstag von 21.00 bis 23.45 Uhr stattfinden wird, war ein kreativer Kommentar mit gutem Grund. «Warum sollst du diesen Abend gewinnen?», lautete die Frage.

Viele nehmen auch die Putzfrau, die nachts auf den Toiletten anzutreffen ist, als Begründung. «Ich habe mit ihr immer so tolle Gespräche», schreibt eine Frau, «ich hoffe, sie ist dann auch dabei.» Andere wiederum schreiben Gedichte: «Plötzlich ist Corona angeschlichen gekommen und hat uns den ganzen Spass weggenommen. Was ist jetzt auch ein Frytigmorge, so ganz ohne Birnensausen beim Zmorge? Es mangelt an Lebensweisheiten von der WC-Frau, die wir immer bekommen haben im Anstehstau», reimt eine Userin auf Instagram.