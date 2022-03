Ende der Corona-Massnahmen : Der Arbeitgeberverband jubelt, die Juso wütet

Ab Freitag kehrt die Schweiz in die normale Lage zurück. Die Reaktionen auf den Bundesratsentscheid fallen unterschiedlich aus.

Am Freitag enden in der Schweiz alle Corona-Massnahmen.

Der Bundesrat hebt alle Corona-Massnahmen ab Freitag auf. Damit endet in der Schweiz die besondere Lage nach 668 Tagen. Mit dem Wechsel von der besonderen in die normale Lage gibt der Bund die Hauptverantwortung wieder an die Kantone ab.



Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) begrüsst den Entscheid der Landesregierung. Er komme für die Wirtschaft «genau zum richtigen Zeitpunkt», teilt der SAV mit. Die öffentliche Gesundheit dürfte in den kommenden Monaten kaum mehr gefährdet sein. «Gleichwohl wäre es verfrüht, jetzt das Ende der Corona-Krise auszurufen. Darum bleibt vorsichtiges Handeln in allen Lebensbereichen – nicht nur am Arbeitsplatz – auch nach der Aufhebung der Einschränkungen ein wichtiges Gebot», mahnt der SAV. Mit dem Wegfall der restlichen behördlichen Einschränkungen könnten sich die Arbeitgebenden wieder auf eigenverantwortliches Handeln besinnen.