Jetzt folgen Sparmassnahmen - Der Armee fehlen 300 Informatik-Fachkräfte – und 100 Millionen Franken

Weiter fehlt es an Vollzeitstellen in der Informatik.

Heutzutage läuft eigentlich kein einziges militärisches System mehr ohne Informatik. Egal ob Hightech-Kampfjet oder einfach nur ein normales Funkgerät – überall wird die IT benötigt. Und die Schweizer Armee will noch digitaler werden in den nächsten Jahren. Bereits während der Corona-Pandemie wurden die Soldatinnen und Soldaten per SMS aufgeboten. Mit all diesen IT-Projekten sei die Armee überlastet, sagt Hofer.