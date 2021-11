Bushido über Drillingsgeburt – «Der Arzt wollte mir die Plazenta zeigen, aber das war mir zu viel»

Am Donnerstag war es soweit: Die Drillinge von Rapper Bushido und Influencerin Anna-Maria Ferchichi erblickten das Licht der Welt – und zwar 24 Stunden früher als geplant. Eigentlich wäre der Kaiserschnitt nämlich erst für den 12. November vorgesehen gewesen. Doch warum hatten es die jüngsten Sprösslinge des Rappers plötzlich so eilig?

«Anna-Maria kam gestern Nacht schon in die Klinik. Sie hatte einen Nierenstau. Deswegen mussten die Babys heute schon geholt werden», verriet Bushido am Donnerstag gegenüber der «Bild»-Zeitung. Nun sei die ganze Familie wohlauf: «Anna-Maria und den Mädchen geht es zum Glück sehr gut», so der Musiker. «Wir sind alle unglaublich glücklich.» Das lässt auch die Influencerin in ihrer Instagram-Story verlauten und schreibt: «Es ist überwältigend.»