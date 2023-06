Rekordtemperaturen im Atlantik – Forscher sind alarmiert

Aber auch in den anderen Weltmeeren steigt die Wasseroberflächentemperatur: Durchschnittlich liegt sie bei 20,9 Grad und damit 0,2 Grad über dem vergangenen Rekord aus 2022. Darüber berichtet «NewScientist» mit Verweis auf Forschende der University of Massachusetts Amherst.

«Das liegt deutlich ausserhalb des Rahmens und ist sehr besorgniserregend», kommentiert François Lapointe von der University of Massachusetts Amherst das Geschehen. Dass die Wassertemperatur in den Ozeanen periodisch ansteigt, ist zwar normal, allerdings nicht in diesem Ausmass. Das Wetterphänomen El Niño führt alle paar Jahre zu steigenden Temperaturen an der Wasseroberfläche.