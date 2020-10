In Conflans-Sainte-Honorine in der Nähe von Paris wurde ein Geschichtslehrer enthauptet.

Der 18-jährige Tschetschene Abadoullakh Abouyezidvitch A. lauerte dem Lehrer Samuel P. am Freitagnachmittag auf. Auf P.s Heimweg von der Schule ging A., bewaffnet mit zwei Messern und einer Softair-Pistole, auf den 47-Jährigen los. Er stach mehrmals am Oberkörper und Kopf seines Opfers ein. Dann enthauptete er es. Die Polizei sollte später in der Nähe des Tatorts ein rund 30 Zentimeter langes blutverschmiertes Messer finden.

Am Schluss fotografierte der Attentäter den abgetrennten Kopf und postete das Bild auf Twitter. Die Botschaft war an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gerichtet: «Ich habe einen Deiner Höllenhunde hingerichtet, der es gewagt hat, Mohammed herabzusetzen». Die Polizei erschoss den Angreifer kurz nach seiner Tat.

Die Wut der anderen in sich angesammelt

Abadoullakh Abouyezidvitch A. habe in den vergangenen Tagen eine grosse Wut in sich angesammelt, berichtet «Le Figaro». Auf sozialen Plattformen hatte er diverse Posts gelesen, in denen muslimische Eltern gegen den Lehrer hetzten. Der Grund: Der Geschichtslehrer hatte im Unterricht an der Schule Bois-d'Aulne in der Ortschaft Conflans-Sainte-Honorine nordöstlich von Paris mit seinen Schülern das Thema Meinungsfreiheit behandelt. Dabei hatte er ihnen die Mohammed-Karikaturen des Satiremagazins «Charlie Hebdo» gezeigt.