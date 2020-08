Maskottchen gefragt Der Aufsteiger sucht einen Spassvogel

Sind Sie ein lustiger Mensch und fussballaffin? Dann hat der FC Vaduz eventuell einen Job für Sie.

An alle Fussballliebhaber und -liebhaberinnen, die nicht im Fanblock stehen oder auf der Tribüne sitzen wollen: Der FC Vaduz, Aufsteiger in die Super League, sucht für die neue Saison in der obersten Schweizer Spielklasse via Vereins-Website Personen für das Amt als Maskottchen.