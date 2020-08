Kampagne gegen Belästigung in der Lehre

«Der Ausbildner hat mich angefasst»

Viele Lehrlinge machen Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Jetzt startet die Unia eine Kampagne dagegen.

Gemäss einer Umfrage der Unia Jugend vom vergangenen Jahr sind 80 Prozent aller befragten Frauen und fast die Hälfte aller befragten Männer schon einmal Opfer von sexueller Belästigung geworden. Rund ein Drittel dieser Fälle hätten sich am Arbeitsplatz ereignet.

Die Gewerkschaft schreibt von Fällen, in denen Lehrlinge von Mitarbeitenden belästigt wurden. Betroffene machen laut der Medienmitteilung Aussagen wie: «Ich wurde während meiner Lehre im Betrieb vom Ausbildner und Mitarbeitenden wiederholt angefasst.»

Nulltoleranz gefordert

Sexismus und sexuelle Belästigung müssten an der Wurzel gepackt und schon bei «schwächeren» Formen wie sexistischen Sprüchen unterbunden werden, fordert die Gewerkschaft. Sie hat das Web-Portal belaestigung-in-der-lehre.ch lanciert. Dort werden konkrete Ansätze, Kommunikationshilfen und ein Musterreglement angeboten.

Betriebe und Schulen müssten eine Politik der Nulltoleranz bei sexueller Belästigung verfolgen und dies aktiv kommunizieren, fordert die Unia. Es brauche verstärkte Prävention an Berufsschulen und am Arbeitsplatz. Auch seien verbindliche Reglemente gegen sexuelle Belästigung in Betrieben und Schulen notwendig, die Anlaufstellen für Opfer benennen und Sanktionen gegen Täter definierten.