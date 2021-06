Ibrahim Raisi - Der «Ayatollah der Hinrichtungen» – was ändert sich unter Irans neuem Präsident? 

Am Wahltag selbst schien das aufzugehen: Die Wahllokale blieben ausser im Süden des Landes auffallend leer, wie heimliche Aufnahmen von Oppositionellen zeigen. Am späten Freitagabend wurde die Öffnung der Wahllokale um zwei Stunden verlängert. Doch auch diese Massnahme konnte nichts daran ändern, dass weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben – ein negativer Rekord bei Präsidentenwahlen im Iran.

Aussagekräftige 5 Millionen ungültige Wahlzettel

Stärkere Unterdrückung im Innern

D ie Strategie des Wahlboykotts eines breiten Teils der Bevölkerung sieht Iran-Kennerin Amiri dennoch nicht als gescheitert an. « Das ist der Begin n der Delegitimation des Systems - auch wenn dies nun unter grossen Opfern für die iranische Bevölkerung geschieht. » Denn mit Raisis Wahl seien die Hardliner nun auf allen Ebenen des Systems vertreten: im Parlament, in der Exekutive, in den Medien. « Die Unterdrückung im Land dürfte zunehmen » , so Amiri.