Alan Wey über die «Bachelor»-Siegerin«Ich bin sehr glücklich mit meiner Wahl»

Dabei hat der Versicherungsberater verraten, was ihm in einer Beziehung besonders wichtig ist: eine offene Kommunikation. «Man muss miteinander über Probleme reden können, dann findet man für alles eine Lösung», so Alan.

Was ist deine grösste Macke in Beziehungen?

Ein bisschen. In einem gesunden Mass gehört das meiner Meinung nach dazu. Eifersüchtig sein im Sinne von: Du bedeutest mir was und bist mir wichtig. Wenn sie alleine mit Freundinnen in den Ausgang oder in die Ferien will, stehe ich ihr natürlich nicht im Weg.