«Plötzlich sah ich diesen riesigen Bären vor mir. Ich war wie blockiert und wusste nicht, was ich tun sollte», erzählt E.P.* (14) zwei Tage nach ihrer Begegnung mit M13. Der Problembär war am Samstag laut dem Onlineportal Il Bernina in Miralago auf dem Puschlaver Talboden bereits das zweite Mal aus der Winterruhe erwacht.