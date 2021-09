Streik beendet : Der Bahnverkehr in Deutschland läuft wieder

Um 2 Uhr ging der dritte und längste Streik im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn zu Ende.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn (DB) ist zu Ende. Wie die Bahn am Dienstagmorgen mitteilte, ist der Streik im Personen- und Güterverkehr am Dienstag um 2 Uhr zu Ende gegangen. Die DB hatte demnach bereits am Montag begonnen, Vorbereitungen für den Betriebsbeginn zu treffen, um am Dienstag einen möglichst reibungslosen Anlauf des Fahrplans sicherzustellen.