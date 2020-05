Aktualisiert vor 14min

Bundesrat mit positivem Signal

Der Ball liegt am Freitag bei den 20 Proficlubs

Der Re-Start der Fussball-Meisterschaft in der Schweiz ist ab 6. Juni wieder möglich. Aber entgegen dem Vorpreschen von Daniel Koch am Sonntag vorerst noch vor leeren Kulissen.

von Eva Tedesco

Um 15.12 Uhr nahm Gesundheitsminister Alain Berset den Fussballfans die aufkeimende Vorfreude. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sagte letzten Sonntag im «Sportpanorama» bei SRF, dass Spiele mit Zuschauern vielleicht schon bald möglich sein könnten. Vielleicht schon Ende Juli. Dabei sind laut Bundesratsbeschluss Grossveranstaltungen für mehr als 1000 Personen bis 31. August verboten. Darum fügte Koch bei SRF noch an: «Am Ende entscheidet selbstverständlich der Bundesrat.»

Die Hoffnungen, die der BAG-Delegierte schürte, waren verfrüht. Das ist jetzt klar. Der Bundesrat gab am Mittwoch zwar weitere Lockerungen bekannt, aber vorerst dürfen lediglich Veranstaltungen bis 300 Personen durchgeführt werden. Die Diskrepanz in ihren Aussagen umdribbelten Berset und Koch mit Humor.

«Es gilt immer, was der Bundesrat entschieden hat», sagte Gesundheitsminister Berset mit einem Schmunzeln an der mit Spannung erwarteten Medienkonferenz in Bern. Das Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen gelte nach wie vor und bis am 31. August. «Es ist zu früh für Grossveranstaltungen», so Berset. Die Möglichkeit zu Nachverfolgung muss gegeben sein, begründete er die Zahl von 300. «Es ist ein Unterschied zwischen 300 und mehreren Tausend Personen», so der Gesundheitsminister. Und wie reagierte Koch? Souverän und ruhig, wie er es in den bisher 21 Medienkonferenzen während der Corona-Pandemie immer machte. «Ich habe auch betont, dass der Bundesrat entscheidet und nicht ich. Das ist richtig und gut so!»

Die Lockerungen bedeuten für den Schweizer Fussball aber, dass die Meisterschaft in der Super League und der Challenge League ab 6. Juni fortgesetzt werden kann. 13 Runden sind noch auszutragen, dazu der Schweizer Cup. «Damit steht nach heutigem Kenntnisstand einer geordneten Vorbereitung und dem planmässigen Beginn der neuen Saison nichts mehr im Wege. Der Verband wird zeitnah über allenfalls notwendige Schutzmassnahmen und Hygienevorschriften für Trainings und Spiele ab dem 6. Juni informieren», schrieb der Schweizer Fussballverband (SFV) in einer Stellungnahme zum Entscheid des Bundesrats.

Die Entscheidung der Clubs fällt am Freitag

Ob die Saison 2019/20 nach den positiven Signalen aus Bern aber überhaupt weitergeführt oder möglicherweise noch abgebrochen wird, entscheiden die Liga- und Clubvertreter am Freitag in einer ausserordentlichen Generalversammlung. Die Lager sind gespalten. Einmal mehr bei wichtigen Entscheiden spielen Eigeninteressen eine Rolle.

Vereine an der Tabellenspitze wie YB und Basel in der Super League plädieren für die Fortsetzung. «Der FC Basel 1893 freut sich, dass der Bundesrat grünes Licht für die Weiterführung der Saison 2019/2020 gegeben hat. Damit unterstreicht er noch einmal die Wichtigkeit und die Strahlkraft des Sports allgemein und des Fussballs im Besonderen, das ist ein sehr positives Zeichen. Nun liegt es an den 20 Clubs der Super League und der Challenge League, diesen Steilpass des Bundesrats am kommenden Freitag an der ausserordentlichen SFL-GV aufzunehmen und gemeinsam eine gute Lösung für die Weiterführung und die Beendigung der aktuellen Saison zu finden. Der FCB hofft sehr, dass der Ball in absehbarer Zeit wieder wettkampfmässig rollt, schliesslich verfolgen wir noch ambitionierte sportliche Ziele in drei verschiedenen Wettbewerben», sagte Basels CEO Roland Heri auf der Club-Website.

Ein Re-Start wäre auch im Sinn von Lausanne, Vaduz und GC in der Challenge League. «Wir haben nach wie vor den Anspruch, dass wir die Meisterschaft fertig spielen und uns die Chance bewahren wollen, auf sportlichem Weg aufzusteigen – wenn es irgendwie möglich ist», sagte GC-Verwaltungsrat Andras Gurovits beim Trainingsstart am 11. Mai. GC werde bei einer Abstimmung für einen Re-Start stimmen. In der Challenge League, so sickerte vor der Abstimmung am Freitag durch, ist die Mehrheit für die Weiterführung der Meisterschaft. Auch, weil die finanziellen Einbussen durch Geisterspiele die Challenge-Ligisten wohl weit weniger treffen als die Clubs in der Super League.

Mehrheit im Interesse des Sports

Auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Xamax, Lugano und Sion. Die Chefs der abstiegsgefährdeten Clubs sind für einen Abbruch und haben sich auch schon in diese Richtung geäussert. Für den Re-Start braucht es eine Mehrheit. Das sollte im Interesse des Sports und der Fans möglich sein. Als Termin steht der 19./20 Juni im Raum.