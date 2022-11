Modetrend 2022: Balletcore erobert die Strassen

Rüschen und Röcke, am liebsten in Weiss, Creme oder Rosarot: Wer als Kind schon davon träumte, jeden Tag im Ballerina-Look mit Tüll und Tutu durch den Tag zu tanzen, wird Balletcore lieben. Der Modetrend wird immer beliebter – höchste Zeit, ihn unter die Lupe zu nehmen.

Was ist Balletcore?

Der Name deutet es bereits an: Balletcore ist ein Modetrend, bei dem sich alles um Kleidungsstücke dreht, die auch eine Ballerina tragen könnte. Wie schon bei Trend-Strömungen wie Cottagecore und Warcore gilt auch für Balletcore Tiktok als Geburtsstätte des Stils. Auf der Plattform finden sich zum Hashtag #balletcore über 121 Millionen Aufrufe.

Auch Modeschaffende zeigen Balletcore

Wieso ist der Ballet-Look jetzt auf dem Radar?

Unvergessen ist beispielsweise das Intro von «Sex and the City» in den späten 90ern, als Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw im rosafarbenem Body und weissem Tutu durch New York spaziert.