Barbiecore-Brillen tauchen die Welt jetzt rosa

Dieses Wochenende startet der neue Barbie-Film in den Schweizer Kinos. Schon die Dreharbeiten brachten die knallige Barbiecore-Ästhetik als Trend hervor und führten zu einer weltweiten Knappheit für pinke Wandfarbe. Wer sich nicht von Kopf bis Fuss in ein rosafarbenes Outfit zwängen will, dem bleibt der Griff zur Sonnenbrille.