Aktualisiert vor 57min

Basel

Platz in Innenstadt wird zum Ninja-Parkour

Ende Jahr will Parkour-Weltmeister Chris Harmat (28) mit vier weiteren Initianten das schweizweite grösste Trainingscenter für die Trendsportarten Ninja Warrior, Parkour, Street Workout und weitere eröffnen. Basel erlebte am Montag auf dem «Barfi» eine Kostprobe. Profis, Anfänger und Interessierte durfte sich mitten in der Stadt austoben.

von Manuela Humbel

Darum gehts Ende Jahr soll in Basel das grösste Trainingscenter für die Trendsportarten Parkour, Ninja Warrior, Street Workout und viele weitere öffnen.

Anfänger und Interessierte durften sich am Montag mitten in der Basler Innenstadt auf dem Barfüsserplatz ausprobieren.

Sogar die Profis zeigten, was sie draufhaben. Mehr dazu aber im Video.

Am Montagmittag und -nachmittag wurde ein Teil des Basler Barfüsserplatzes zu einer Trainingsanlage für Parkour-, Ninja-Warrior- und Street-Workout-Sportler umfunktioniert. Hinter dem Projekt steckte der 28-jährige Parkour-Weltmeister Chris Harmat. Zusammen mit vier weiteren Initianten will der Mitbegründer des Parkour-Teams «World’s Parkour Family» Ende Jahr das schweizweit grösste professionelle Trainingscenter in Basel eröffnen.

Mit dem Projekt auf dem «Barfi» wollen die Sportler noch einmal auf ihr Crowdfunding aufmerksam machen: «Es fehlt uns nur noch ein 1 Prozent, dann haben wir unser Minimalziel erreicht», so Harmat. Die Halle, die sich an der Elsässerstrasse 215 befinden wird, soll mit über 2500 Quadratmetern starten, im Laufe der Zeit werde sie dann auf 4000 vergrössert.