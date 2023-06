Der Basler Zoo erhöht am ersten Juli seine Eintrittspreise.

Der Zoo Basel erhöht ab dem 1. Juli seine Eintrittspreise, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen heisst. Über alle Ticketkategorien hinweg beträgt die Teuerung fünf Prozent. Es sind jedoch nicht alle Einzelpreise und Zolli-Abos gleichermassen betroffen. So kostet die Tageskarte für Erwachsene neu 22 Franken, bisher kostete diese 21 Franken. «Seniorinnen und Senioren sowie Jugendliche bezahlen mit 20 Franken respektive 16 Franken ebenfalls einen Franken mehr pro Eintritt», so der Zolli.