Szenen aus der Kindheit

Nun zeigt ein neuer Kurzfilm mit dem Titel «René Wildhaber – Born to Ride» seine Geschichte, wie es in einer Mitteilung der Bergbahnen Flumserberg AG heisst. Es zeigt, wo er sein erstes Velo fand, was er damit anstellte, wie er sich in Eigenregie neben der Schreinerlehre im Cross Country Mountainbiking nach vorne kämpfte, wie er auf den Geschmack des Downhill Racing kam und schliesslich einer der Besten der Welt wurde.