Alphonso Davies : Der Bayern-Star, der als Flüchtling geboren wurde, ist nun ihr Botschafter

Die Fussballfans kennen Alphonso Davies als pfeilschnellen Spieler von Bayern München. Der Kanadier kam in einem Flüchtlingslager zur Welt. Jetzt wird er Sonderbotschafter der Vereinten Nationen.

1 / 6 Alphonso Davies gewann 2020 mit Bayern München das Triple und ist ein Liebling der Fans. Sven Hoppe/dpa Doch der Kanadier stand nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Sven Hoppe/dpa Davies wurde in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren. Pool via REUTERS

Darum gehts Alphonso Davies kam als Flüchtling zur Welt.

Mit fünf kam der Bayern-Spieler nach Kanada.

Er ist mittlerweile kanadischer Nationalspieler.

Neu ist er auch Sonderbotschafter des Flüchtlingswerks UNHCR.

Davies will Kindern Hoffnung geben mit seiner Geschichte.

Alphonso Davies hat geschafft, was für Millionen Flüchtlinge ein unerfüllter Traum bleiben wird. Der 20-jährige Fussballstar von Bayern München weiss, dass er auf der Sonnenseite des Lebens angekommen ist. Aber danach sah es ganz und gar nicht aus, als er am 2. November 2000 in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt kam. 20 Jahre später ist er ein bejubelter Champions-League-Sieger beim FC Bayern und ein Topstar in Kanadas Nationalteam.

Es ist ein modernes Märchen, aber eines, das Davies in Zukunft noch intensiver als Inspiration für die über 80 Millionen Flüchtlinge weltweit nutzen will. Gerade Kindern will er «Hoffnung geben mit meiner Geschichte», wie er zu seiner am Mittwoch bekanntgegebenen Ernennung zum Sonderbotschafter von UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, sagt. Davies ist weltweit der erste Fussballspieler und der erste Kanadier, dem der Titel zuteil wird.

«Eine Stimme für Flüchtlinge»

«Ich weiss, was es heisst, ein Flüchtling zu sein. Meine Familie musste alles hinter sich lassen in Liberia, um Sicherheit in Ghana zu finden», erzählt Davies. Er will «eine Stimme für Flüchtlinge sein». Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, vor Kriegen, vor Verfolgung. «Und die Zahlen steigen», sagt Davies bekümmert. Die Corona-Pandemie verschärfe die Lage der Flüchtlinge noch. Für sie seien Hygiene und der Zugang zu Impfstoffen schwierig.

«Ich werde nie vergessen, woher ich komme», sagt Davies in einer international besetzten Medienrunde, zu der er aus Florida zugeschaltet war. Dort tritt er am Donnerstag in der WM-Qualifikation mit der kanadischen Auswahl gegen Bermuda an. «Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, frage ich mich oft: Wo würde ich stehen, wenn ich in dem Flüchtlingscamp geblieben wäre? Hätte ich es zu einem Fussball-Profi gebracht? Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe.»

Als Fünfjähriger kam Davies mit seiner Familie über ein Hilfsprogramm («Resettlement») nach Kanada. Mit 16 debütierte er im Nationalteam – als bisher jüngster Spieler. Zum 1. Januar 2019 wechselte er für über zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München. Beim FC Bayern entwickelte sich der pfeilschnelle Aussenbahnspieler weiter rasant. Er gewann 2020 das Triple und ist ein Liebling der Fans. In Kanada laufen viele Kids in Davies-Trikots herum, was ihn freut.

Mutter ermahnt immer noch

Der Fussball habe ihm geholfen, Freunde zu finden, Selbstvertrauen aufzubauen. Flüchtlinge würden oft stigmatisiert. «Aber wir sind auch Menschen.» Heute ist seine Familie reich, dank ihm. Aber seine Mutter ermahne ihn auch heute noch, «mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben». Irgendwann nach der Pandemie will er zu seinen Wurzeln zurückkehren, nach Ghana. «Ich war noch nicht wieder dort. Aber das steht auf meiner Liste. Ich möchte sehen, wo ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht habe», sagt Davies auf diese Frage.

UNHCR-Chef Filippo Grandi begrüsst ihn in der Runde der «Botschafter des guten Willens», zu denen auch der nigerianische Sänger 2Baba oder die australische Schauspielerin Cate Blanchett zählen: «Alphonso Davies verkörpert die Kraft des Sports, und es ist uns eine grosse Ehre, ihn bei uns zu haben. Sport hat die unglaubliche Kraft, Hoffnung zu bringen, zu heilen und dabei zu helfen, die Zukunft für diejenigen zu gestalten, die zur Flucht gezwungen wurden.»

Davies unterstützt UNHCR seit 2020. Die Botschafter reisen für die Organisation in Flüchtlingslager oder zu Konferenzen und helfen durch ihre Prominenz, Aufmerksamkeit für Flüchtlinge zu erzeugen.