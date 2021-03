Hyundai gibt weiter Gas: Nachdem die Koreaner gerade den Ioniq5 lanciert haben, bringen sie jetzt den neuen Bayon gegen Konkurrenten wie den Opel Mokka, den Ford Puma oder den VW T-Cross in Stellung. Er soll noch in diesem Frühling das Segment der kleinen Grossstadt-Geländewagen aufmischen und so zum Sidekick für den Kona werden. Dabei setzten die Koreaner auf ein auffälliges Design: «Wir sind überzeugt, dass ihm sein einzigartiges und selbstbewusstes Design mit seinen klaren Linien und der pfeilförmigen Lichtsignatur einen hervorragenden Einstieg in das florierende europäische B-SUV-Segment ermöglicht», meint Chefdesigner Luc Donckerwolke.