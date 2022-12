Pristina : «Der Beginn eines neuen Kapitels» – Kosovo stellt Antrag zur Aufnahme in die EU

Der Kosovo hat am Mittwoch einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Serbien forderte die EU umgehend auf, den Beitrittsprozess für den Kosovo abzubrechen.

Serbien will Soldaten an die Grenze entsenden, der Kosovo betonte, sich in einem solchen Fall zu verteidigen.

