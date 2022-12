«M92» aus dem Beverinrudel : Der bekannteste Wolf der Schweiz wurde geschossen

Der Problemwolf «M92» ist tot. Am Mittwoch teilte der Kanton Graubünden mit, dass am 8. November auf dem Gebiet der Gemeinde Safiental ein Wolfsrüde des Beverinrudels erlegt wurde. Laut der genetischen Identifikation des Tieres handelt es sich dabei um «M92», das besonders schadenstiftende Vatertier des Rudels, das auch als Problemwolf bekannt wurde.

«M92» ist vermutlich der bekannteste Wolf der Schweiz. Sein Rudel hat in der Vergangenheit wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Anfang Sommer war «M92» am Riss einer Mutterkuh beteiligt. «Das Rudel rund um ‹M92› hat dieses Jahr alleine auf der Stutzalp 70 Schafe gerissen», sagte Arno Puorger, akademischer Mitarbeiter Grossraubtiere beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei, Ende Oktober zu 20 Minuten. Weitere fast ein Dutzend Schafsrisse in Cazis konnten ebenfalls dem Beverinrudel zugewiesen werden. Zudem steht das Rudel in Verdacht, im Oktober 18 Schafe gerissen zu haben.