Demnach litt der schwarze Darsteller seit 2016 an Darmkrebs. Er sei in seinem Haus im Kreise seiner Familie gestorben. Boseman hier bei den Oscars 2018.

Chadwick Boseman bei den American Music Awards 2019: Der US-Schauspieler ist am Freitag 43-jährig gestorben.

Mit seiner Hauptrolle als Königssohn T’Challa im Superheldenfilm «Black Panther» wurde er weltberühmt – und zu einer Identifikationsfigur des schwarzen Amerika. Am Freitag ist der US-amerikanische Schauspieler Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Krebs gestorben, wie seine Familie am Freitagabend «mit unermesslicher Trauer» mitteilte.