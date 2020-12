Der Bentley Flying Spur V8 passt perfekt ins Corona-Jahr

Seit uns die Pandemie in die eigenen vier Wände zwingt, verbringen wir so viel Zeit in Jogginghosen, dass ein wenig Luxus und Glamour zum Jahreswechsel nicht schaden können. Der Bentley Flying Spur in der neuen V8-Version, quasi ein Corona-Baby, kommt da wie gerufen. Sechs gute (aber bitte nicht allzu ernstzunehmende) Gründe sprechen dafür, mit der britischen Nobellimousine ins 2021 zu fahren.

Auf die Grösse kommt es an Die 3,2 Meter Radstand des Flying Spur machen Social Distancing zwischen Fahrer und Fondpassagieren möglich. Bentley 2 x 2 = 4 für 8 Zwei Auspuffendrohre pro Seite müssen für die 8 Zylinder genügen. Bentley All Season Mit den richtigen Finken schaffts der Brite auch durch den Winter. Bentley

1. Wir können trotzdem feiern

Keine Lust auf eine Superspreader-Party? Der Flying Spur – neuerdings das Flaggschiff der britischen Marke, nachdem der noch grössere Mulsanne aus dem Programm gestrichen wurde – bietet mit seinem duftendem Leder, feinen Hölzern und liebevollen Details wie Orgelregisterzügen dafür ein Fest der Sinne. Fondpassagiere stossen zu Silvester mit einem Cüpli aus dem Bordkühlschrank an; als Party-Gag kann via Touchpad die «Flying B»-Kühlerfigur ein- und ausgefahren werden. Und dann wären da noch die 2200 Watt des Naim-Audiosystems, zum Beispiel als Dankeschön (oder Retourkutsche) an den Nachbarn für die Balkonkonzerte im Frühling.

2. Social Distancing geht auch mit Stil

Der vieräugige Viertürer wirkt so autoritär, dass sich die eigenen strengen Blicke erübrigen, um seine Mitmenschen auf zu wenig Abstand hinzuweisen – die linke Autobahnspur räumt sich praktisch von allein. Ebenfalls hilfreich: die distanzregelnde, spurhaltende Elektronik sowie das 360-Grad-Kamerasystem, weil man ja auch beim Parken lieber auf Fremdkontakt verzichtet. Bei 3,2 Metern Radstand ist sogar zwischen Fahrer und Fondpassagier ein gewisses Social Distancing möglich.

3. Wir wollen auch mal offline entspannen

Natürlich finden sich auch in der Limousine einer Traditionsmarke animierte Anzeigen. Wer schon den ganzen Tag mit Netflixen, pardon im Homeoffice verbracht hat, möchte seine viereckigen Augen aber vielleicht schonen. Dazu gibt es das Rotating Display, das als Alternative zum zentralen Touchscreen wahlweise Analoguhren oder einfach nur eine Holzleiste zeigt. Passend zu diesem visuellen Slowdown: Doppelverglasung, Rollos, Massagesitze und eine Dreikammerluftfederung für ein ruhiges, entspanntes Dahingleiten.

4. Wir nehmen es gerne sportlich

Wer schon die Krise sportlich nimmt, erwartet auch von seinem Fahrzeug eine gewisse Flexibilität. Volltreffer: die aktuelle Generation des Flying Spur nutzt die Plattform des Porsche Panamera inklusive 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb, Allradlenkung und Wankstabilisierung und gibt sich damit überraschend kurvenfreudig. Umso mehr, wenn statt des W12 der V8-Biturbo unter der Haube werkelt. Mit 550 PS fehlen ihm gegenüber dem 12-Zylinder zwar 85 PS, dafür ist die Version rund 100 Kilo leichter und weniger kopflastig.

5. Es reicht mit der Selbstoptimierung

Nach all den Homeworkouts, Zoom-Meditationen, veganen Bananenbroten und Online-Sprachkursen sind wir schon die beste Version unserer selbst. Da haben wir fast kein schlechtes Gewissen, mit einem 2,3-Tönner rasch zum Zigi-Automat zu fahren. Weil sein V8 bei leichter Belastung innert Millisekunden vier seiner acht Zylinder abschalten kann, um den Durchschnittverbrauch auf na ja, fast schon sparsame 12 Liter zu senken. Und weil nach Silvester sowieso Schluss damit ist, zum Zigi-Automat zu fahren. Ganz sicher. Versprochen.

6. Wir können es uns leisten – vielleicht