Teurer Sprit – «Der Benzinpreis müsste noch viel höher sein»

Ein Liter Benzin kostet an einigen Tankstellen in der Schweiz bereits über zwei Franken.

Benzin wird in der Schweiz immer teurer – und viele finden das gut.

Ein Liter Benzin kostet an einigen Tankstellen über zwei Franken . Gründe dafür sind die Inflation , die Ukraine-Krise und die Corona-Pandemie . Die hohen Preise nerven viele – aber nicht alle. Die 20-Minuten-Community hat der Redaktion auch viele positive Rückmeldungen geschickt.

Weniger Stau und mehr freie Parkplätze?

«Es ist gut, dass Benzin endlich teurer wird», sagt der Leser Delfin Ozean. Mehr freie Parkplätze werde es in Zürich erst ab drei bis vier Franken pro Liter geben. Max Federer hofft, dass es nun weniger Stau gibt. Und er hofft auch, dass nun mehr Leute ihr Auto verkaufen. So könne er an günstige Occasion-Autos rankommen.