Himalaya: Darum ist der K2 so gefährlich

Gerade kürzlich ist ein Hochträger an einer besonders tödlichen Stelle ums Leben gekommen.

Der K2 ist besonders gefährlich, weil er wenige Verschnaufpausen bietet, über sehr unberechenbares Wetter verfügt und lawinen- sowie steinschlaggefährdet ist.

Der K2, der als einer der gefährlichsten Berge der Welt gilt, zeigt immer wieder sein tödliches Potenzial. Auf vier Personen, die den Gipfel erreichen, kommt etwa eine Person am Berg ums Leben. Anfang 2021 gab es 377 Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die mindestens eine Besteigung erfolgreich abgeschlossen hatten. 91 Personen kamen bei Besteigungsversuchen ums Leben. Den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest, haben hingegen bereits mehr als 9000 Menschen bestiegen.

Kaum Verschnaufpausen

Doch was macht den 8611 Meter hohen «Berg aller Berge» so gefährlich? Der englische Bergsteiger und Autor Mick Conefrey erklärt gegenüber dem «National Geographic», der K2 sei zwar gut 240 Meter niedriger als der Mount Everest, aber seine Topographie mache eine Besteigung viel schwieriger. «Bei der Besteigung des Everest gibt es steile Abschnitte, dann flacht es ab. Auf dem K2 gibt es nur sehr wenig flache Abschnitte», so Conefrey. «Auf etwa 7300 Metern Höhe gibt es eine Stelle, an der es kurzzeitig flacher wird, aber das ist so ziemlich die einzige Verschnaufpause am K2.» Dies macht den Berg technisch extrem anspruchsvoll.

Hinzu komme, dass er sehr lawinen- und steinschlaggefährdet sei. «Er liegt in der Todeszone, definiert als oberhalb von 25’000 Fuss (etwa 7620 Meter). Und das Wetter ist schrecklich und unberechenbar», sagt Conefrey. Es gebe aufgrund des schlechten Wetters Jahre, in denen es niemandem gelinge, den K2 zu besteigen. Sei jemand trotz widriger Umstände am Auf- oder Abstieg, gebe es kaum Rückzugsmöglichkeiten. Dabei kann der Wind auf dem Berg Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Temperaturen können auf minus 60 Grad Celsius fallen.

Psychischer Druck am Berg

Erst kürzlich wurde bekannt, dass am 27. Juli ein pakistanischer Hochträger am zweithöchsten Berg der Welt starb. Während er sich im Todeskampf befand, stiegen weiterhin Bergsteiger an ihm vorbei – eine Rettung wurde nicht organisiert. Ein Augenzeuge spricht von einem «aufgeheizten, konkurrenzbeladenen Gipfelrush», der sich am K2 abspielt. Mick Conefrey betont, der psychische Druck am Berg bringe die schlimmsten Seiten gewisser Menschen zum Vorschein.

So war selbst die erste erfolgreiche K2-Gipfelexpedition im Jahr 1954 von erbitterten Streitigkeiten geprägt. Obwohl sie erfolgreich waren, verbrachten die Teammitglieder Jahre damit, sich zu streiten und sich sogar gegenseitig zu verklagen. «Es ist ein extremer Berg, der extreme Anforderungen an alle Bergsteiger stellt, die ihn besteigen wollen. Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, kommt es deshalb zu diesen schrecklichen, erbitterten Auseinandersetzungen», so Autor Conefrey.

Darum gebe es auch nicht besonders viele positive Geschichten rund um den K2. «Es gibt viel mehr unglückliche Geschichten, weil er so schwierig und gefährlich ist», sagt Conefrey. Nachdem der amerikanische Bergsteiger George Bell 1953 mit erfrorenen Füssen vom K2 heruntergetragen wurde, schrieb dieser: «Es ist ein wilder Berg, der versucht, dich zu töten.»

