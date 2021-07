Tragödie am Monte Rosa - Der Berg war ihre Heimat und Leidenschaft

Am Samstag wurde eine Gruppe von drei Alpinistinnen und Alpinisten am Monte Rosa von einem Sturm überrascht.

Die Berge waren ihre Leidenschaft – und brachten ihnen den Tod: Die zwei Italienerinnen Paola Viscardi (28) und Martina Sviluppo Bionda (29) sind am Samstag auf einer Tour am Monte Rosa erfroren. Sie wurden mit ihrem Freund V a lerio Zolla a uf über 4000 Metern Höhe von einem Sturm überrascht.

Erst nach mehreren Stunden war eine Rettung möglich. Als d as Rettungsteam eintraf, konnten die zwei Frauen aufgrund ihrer Erfrierungen bereits nicht mehr gehen und mussten getragen werden , schreibt das Newsportal gazetta.it. Martina Sviluppo erlitt oberhalb der Gnifetti-Hütte einen tödlichen Herzstillstand. Ihre Freundin Paola Viscardi starb wenige Stunden später in der Hütte. Nur ihr Begleiter Valerio Zolla (27) überlebte die Tragödie mit Erfrierungen an den Händen. Er befindet sich derzeit im Spital in Zermatt.