Schutz für LGBTIQ – «Der Berner Regierungsrat zeigt auf, dass er noch nichts macht»

«Regelmässige Schulungen und Workshops an Schulen, in denen die Schülerinnen und Schüler für die Themen im Bereich der Opferhilfe sensibilisiert werden», heisst es unter anderem in der Antwort des Regierungsrates.

Mehr als einmal pro Woche meldet sich ein Opfer eines Hassverbrechens bei der LGBTIQ-Helpline, die von der Organisation Pink Cross betrieben wird. Eine grosse Mehrheit der Übergriffe wird gar nicht erst gemeldet. Obschon am 9. Februar 2020 das Berner Stimmvolk mit 63 Prozent Ja zum Schutz von lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen vor Hass stimmte, reicht dieses Antidiskriminierungsgesetz Parlamentarierinnen und Parlamentariern der glp, der Grünen, der Mitte, der SP und der AL nicht: Fünf Mitglieder des Grossen Rates haben am 10. Juni 2021 einen parlamentarischen Vorstoss eingereicht, der nun vom Regierungsrat beantwortet wurde.

Die erste Frage der Parlamentarierinnen und Parlamentariern war, welche Sensibilisierungsmassnahmen ergriffen wurden oder geplant sind, um LGBTIQ-Feindlichkeiten in der Bevölkerung abzubauen und Taten präventiv zu verhindern. Laut dem Regierungsrat sind die Beratungsstellen beauftragt, ihr Angebot in der Öffentlichkeit und bei Institutionen bekannt zu machen. Dieses «beinhaltet unter anderem regelmässige Schulungen und Workshops an Schulen, in denen die Schülerinnen und Schüler für die Themen im Bereich der Opferhilfe sensibilisiert werden», heisst es in der Antwort des Regierungsrates. Ausserdem würden Kinder und Jugendliche gemäss Lehrplan 21 «in der Wahrung ihrer Integrität gestärkt». Weiter geht der Regierungsrat genauestens auf Schulfächer ein, in denen Lehrpersonen Präventionsarbeit gegen LGBTIQ-Feindlichkeiten realisieren können.