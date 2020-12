In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Am Freitagabend ging es ans Eingemachte: Das Halbfinale von «The Masked Singer Switzerland» stand an. Die vier verbliebenen Promis wagten sich erneut in Ganzkörperkostümen auf die TV-Bühne – in der Hoffnung, dem Staffelsieg einen grossen Schritt näher zu kommen. Dies, nachdem Musiker Florian Ast (45), Model Dominique Rinderknecht (31), Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (32) und die frühere Eiskunstläuferin Denise Biellmann (56) ihre Masken in den ersten vier Liveshows bereits ablegen mussten.