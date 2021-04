Eine in Basel gedrehte albanische Sitcom wurde zum grossen Hit, doch in Basel weiss niemand etwas davon. Die Comedy-Serie «Te Berberi» spielt in einem Coiffeursalon an der Freien Strasse.

Quotenhit aus der Schweiz : Der berühmteste Coiffeursalon im albanischen Fernsehen ist in Basel

1 / 3 Eine albanische Comedyserie aus Basel begeistert den Balkan. «Te Berberi» erzählt die Geschichte zweier Freunde, die in Basel einen Coiffeursalon eröffnen. Screenshot YouTube Aufnahmen aus der Vogelperspektive über Basel werden in der Serie oft als Übergang genutzt. Screenshot YouTube Auch der bekannte orangene Müllabfuhr-Plan ist in der Serie zu erkennen. Screenshot YouTube

Im kosovarischen Fernsehen sind zur Hauptsendezeit Basler Postkartenmotive zu sehen – seien es die Trams, das Münster oder die Schifflände. Die Sitcom «Te Berberi» spielt in Basel und ist auf dem Balkan ein Quotenknüller, wie «Prime News» herausgefunden hat. In der Serie geht es um die Geschichte zweier Freunde, die in Basel einen Coiffeursalon eröffnen. Nur, die beiden können selber nicht Haare schneiden. Die Lösung? Sie lassen drei Studenten aus dem Kosovo einfliegen.

Der Clou an der Serie: in jeder Folge hat ein anderer im albanischen Raum bekannter Promi einen Gastauftritt, bei dem er sich selber spielt. Jede der Folgen läuft nach einem ähnlichen Schema ab. Die beiden Freunde möchten einem albanischen Star die Haare schneiden und geraten dabei in kuriose Situationen und Probleme.

Albaner aus Albanien, Nordmazedonien, der Diaspora und auch aus der hiesigen Gesellschaft sahen sich die beliebte Serie an. Nachdem die Folgen im Fernsehen ausgestrahlt wurden, wurden sie auf YouTube hochgeladen.

«Es soll bald eine Schweizer Version gedreht werden»

Produzent und einer der beiden Hauptdarsteller der Serie ist der im albanischen Raum bekannte Schauspieler Florim Brajshori. Der Produzent wuchs in der kosovarischen Hauptstadt Pristina auf und lebt bereits seit einigen Jahren in Basel. Eine zweite Staffel der Sitcom ist in Planung, jedoch derzeit wegen Corona auf Eis gelegt. Der zweite Teil der Serie soll auf Deutsch gedreht werden.