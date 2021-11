Brutaler Mord an Küsnachter Millionärin – «Der Beschuldigte ist ein perverser Sadist»

1 / 4 Der Mann wurde 2017 auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. Guardia Civil Vor dem Bezirksgericht Meilen bestritt am Montag der Beschuldigte, vor 24 Jahren eine betagte Millionärin brutal getötet zu haben. 20min/hoh Im Sommer 1997 wurde eine 86-jährige Frau in einer Villa in Küsnacht ZH tot aufgefunden. 20min/hoh

Darum gehts Im Sommer 1997 wurde eine 86-jährige Frau in einer Villa in Küsnacht ZH tot aufgefunden.

Am Montag musste sich ein heute 78-jähriger Italiener vor Gericht verantworten.

Wann das Gericht sein Urteil fällt, ist noch offen.

In einer Villa in Küsnacht ZH hatte die Polizei im Juli 1997 die Leiche einer 86-jährigen Frau gefunden. Die Witwe lag mit den Armen auf den Rücken gefesselt in der Waschküche und war brutal geschlagen worden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen heute 78-jährigen Italiener. Der Mann wurde 2017 auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.

Am Montag bestritt er vor dem Bezirksgericht Meilen den brutalen Mord an der Frau. In der Villa gewesen zu sein, stritt er hingegen nicht ab. Er habe sie damals beim Schwäne füttern kennengelernt und während rund neun Monaten mit der damals 86-Jährigen eine sexuelle Beziehung geführt. « Ich habe sie regelmässig ein- bis zweimal im Monat besucht und insgesamt rund 300’000 Franken und einen BMW erhalten. » Deshalb sei es auch nicht überraschend, dass man DNA-Spuren von ihm in der Villa fand.

«Version des Beschuldigten ist hanebüchen und abstrus»

Diese Version des Beschuldigten nannte der Staatsanwalt am Montag vor Gericht « hanebüchen und abstrus » . « Der Beschuldigte ist ein perverser Sadist » , sagte er und erwähnte den Raubüberfall auf eine Bijouterie in Thun 2016. Damals musste die minderjährige Tochter des überfallenen Ehepaars den Beschuldigten oral befriedigen. Der Staatsanwalt verlangte wegen Mordes eine Zusatzstrafe von elf Jahren zu den sieben Jahren vom Regionalgericht in Thun, insgesamt also 18 Jahre.

Die Verteidigerin fordert hingegen einen Freispruch: « Mein Mandant steht zu seiner Vergangenheit als Berufsräuber, aber das Leben ist ihm heilig, er hat nie Gewalt ausgeübt. » Als Schlusswort sagte der Italiener: « Ich habe diese Frau auf meine Art glücklich gemacht. »

Wann das Gericht sein Urteil fällt, ist noch offen.