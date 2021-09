Femizid in Hombrechtikon ZH – «Der Beschuldigte wirkte nervös, aggressiv und war aufdringlich»

1 / 7 Beim Opfer handelte es sich um eine 44-jährige Schweizerin. Facebook Der mutmassliche Täter ist ein heute 48-jähriger Pole. An jenem Abend hatte die Frau gesagt, dass sie die Beziehung beenden möchte, was der Freund nicht akzeptierte. 20 Minuten Laut Anklageschrift hat er seine Freundin mit Faustschlägen und Fusstritten zu Tode geprügelt. Facebook

Darum gehts Ein 48-jähriger Pole bestreitet, seine Freundin erschlagen zu haben.

Der Beschuldige ist wegen Körperverletzung und weiteren Delikten in Polen und Deutschland mehrfach vorbestraft.

Vor dem Bezirksgericht Meilen gab er sich am Donnerstag wortkarg.

In einer Wohnung in Hombrechtikon ZH kam es im März 2020 zu einem Femizid. Am Prozess vor dem Bezirksgericht Meilen am Donnerstag gibt sich der Beschuldigte wortkarg. So verweigert der heute 48-Jährige die meisten Fragen zu seinem persönlichen Lebenslauf und zu der eingeklagten Tat. Nur soviel: «Ich war mit ihr glücklich und habe sie weder geschlagen noch verprügelt.»

Der Staatsanwalt wirft ihm vor, die Schweizerin in ihrem Zimmer in Hombrechtikon mit Faustschlägen und Fusstritten getötet zu haben. Beim Opfer handelte es sich um eine 44-jährige Schweizerin mit russischen Wurzeln. Der mutmassliche Täter ist ein heute 48-jähriger Pole, von Beruf Automechaniker und Schweisser. An jenem Abend hatte die Frau gesagt, dass sie die Beziehung beenden möchte, was der Freund nicht akzeptierte und ausrastete.

«Ich verweigere die Aussage»

In der Nacht vom 2. auf den 3. März 2020 hatte der Beschuldigte den Notruf alarmiert. Als die Rettungskräfte die schwer verletzte Frau in ihrem Zimmer wiederbeleben wollten, schlug der Pole weiter auf die Frau ein. «Trifft das zu?», fragt der Richter, worauf der Mann antwortet: «Ich kann mich nicht erinnern.» Die Frau erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und starb am nächsten Tag im Spital. Als der Richter ihn fragt, ob er eine Erklärung habe, warum bei der Obduktion der Leiche unzählige Rippenbrüche und weitere Verletzungen festgestellt wurden, sagt der Beschuldigte einzig: «Ich verweigere die Aussage.»

Der Beschuldigte, Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist in Polen und Deutschland insgesamt viermal zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzungen, Beamtenbeleidigung und Drohung. In der Schweiz hatte er einen Strafbefehl wegen einfacher Körperverletzung und Drohung erhalten.

«Es sah aus, als hätte ein Kampf stattgefunden»

Am Donnerstagnachmittag kamen die drei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Hombrechtikon als Zeugen zu Wort. Sie waren als erste Sicherheitskräfte am Tatort und haben eine spezielle Ausbildung als First Responder für Herz-/Kreislaufstillstand sowie Atemnotprobleme. «Ich sah die Frau auf dem Bett liegen, der Mann hat ihr Schläge auf den Oberkörper versetzt», sagte der erste Zeuge. Es seien keine gewalttätigen Schläge gewesen. «Der Beschuldigte war panisch, aufgebracht und nervös.» Er habe bei den Reanimationsbemühungen immer wieder «komisch dazwischengefunkt».

Dies wird auch vom zweiten Feuerwehrmann bestätigt. «Ich habe es nicht gerne, wenn ich bei der Ersten Hilfe weggeschubst werde, was der Mann zweimal machte.» Der Beschuldigte habe den Namen der Frau gerufen, mit der Faust auf ihren Oberkörper geschlagen und verzweifelt geschrien: «Du darfst nicht sterben.» Die Frau sei im Gesicht rot gewesen, was bei einem Herzkreislauf-Stillstand nie vorkomme. «Ich wusste sofort, da stimmt etwas nicht», sagt der erfahrene und langjährige First Responder. Sonst sei ein Patient in einer solchen Situation entweder blass oder blau. Auch das Laken sei rot gewesen. «Es hat ausgesehen, als hätte ein Kampf stattgefunden», hatte der Feuerwehrmann in der Untersuchung gesagt.

Auch der dritte Zeuge sah, wie der Pole auf die Frau einschlug. «Er wirkte nervös, aggressiv und war aufdringlich.» Er habe mit beiden Fäusten auf den Brustkorb des Opfers geschlagen, sie hätten ihn wegschicken müssen. Beim Entkleiden der Frau seien Flecken zum Vorschein gekommen. Mit der Befragung der drei Zeugen endete der erste Prozesstag. Am Montag werden der Staatsanwalt und die Verteidigerin vor dem Bezirksgericht Meilen plädieren.