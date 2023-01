Füllinsdorf: Smart landet im Fluss

Passanten stellten am Dienstagnachmittag den badenden Smart in der Ergolz fest und alarmierten dessen Besitzer, der wiederum die Polizei verständigte.

Kurz vor 14 Uhr am Dienstag stellte der Halter seinen schwarzen Smart auf dem hauseigenen Parkplatz an der Mühlemattstrasse in Füllinsdorf ab und zog die Handbremse nicht an. So entschwand er ins Haus und der Kleinwagen entschwand über den Grünstreifen und die Böschung in die Ergolz.