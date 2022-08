Unterhaltung: «Der Bestatter» kehrt nächstes Jahr als Kinofilm zurück

«Der Bestatter» lief in bisher sieben Staffeln zwischen 2013 und 2019. Im kommenden Jahr kommen Luc Conrad und Co. nun ins Kino.

«Bestatter» bald im Engadin

Und bereits jetzt verrät Hauptdarsteller Mike Müller, der Spielfilm werde an die erfolgreichen sieben «Bestatter»-Staffeln anschliessen, die Geschichte jedoch auch auf eine ganz neue Reise schicken: «ins Engadin, in die Berge, weit weg von Aarau – jedoch mit dem bekannten Personal.»

Die Dreharbeiten für den Film sollen im Oktober 2022 im Kanton Graubünden, in Zürich und in Aarau starten. Die Ausstrahlung sei für das Jahr 2023 geplant – zuerst im Kino, Ende Jahr im TV. Die Regie für den Film führt Markus Fischer.

Auch «Tschugger» bald zurück

Neben dem «Bestatter»-Film hat Wille weitere Punkte im Fiktionsprogramm von SRF versprochen. So folgt am 11. September 2022 die nächste Folge des «Tatort» aus Zürich. Ab Sonntag, 30. Oktober 2022, ermitteln «Die Beschatter» in Basel in sechs Fällen. Und ab Sonntag, 18. Dezember 2022, gibt es in «Tschugger» ein Wiedersehen mit den Kult-Cops aus dem Wallis.