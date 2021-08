Pete Sampras - Der beste Tennis-Spieler vor der Ära Roger Federer wird 50

Federer bezwingt Sampras 2001 in Wimbledon Twitter/Rolex

Darum gehts Pete Sampras wird 50 Jahre alt.

Der US-Amerikaner galt als bester Tennisspieler, bis Roger Federer kam.

Der Schweizer nahm Sampras einige wichtige Rekorde ab.

Pete Sampras war das Mass aller Dinge, was die gewonnen Grand-Slam-Titel im Männertennis betrifft. 14 hatte er eingeheimst, darunter siebenmal Wimbledon. In Form von Roger Federer folgte 2009 mit dem 15. Titel die Ablösung, was den Major-Rekord anbelangte. Mittlerweile haben neben dem Schweizer auch Rafael Nadal und Novak Djokovic Sampras abgehängt – diese drei stehen aktuell bei 20 Grand-Slam-Titeln.

Happy Birthday, Pete Sampras!

Sampras, der neben siebenmal Wimbledon auch fünfmal das US Open und zweimal das Australian Open gewann, sich aber nie den French-Open-Titel sichern konnte, wird heute 50 Jahre alt. Das vier Tage nach Federers Geburtstag, der Baselbieter feierte am 8. August seinen 40. Die beiden Rivalen trafen nur in einem Ernstkampf aufeinander. Dieser kam einer Wachablösung gleich. Federer bezwang 2001 im Wimbledon-Achtelfinal den US-Amerikaner in fünf Sätzen. Ab 2003 gewann der Schweizer insgesamt achtmal das wichtigste Rasenturnier der Welt. Sampras’ sieben Siege zuvor waren ein weiterer Rekord gewesen, den Federer ablöste.

Sampras, auch Pistol Pete genannt, gewann in seiner Karriere insgesamt 64 ATP-Titel und war 286 Wochen die Weltnummer 1. Es versteht sich von selbst, dass das auch ein Rekord war, bis Federer ihn ablöste – er steht aktuell bei 310 Wochen. Mittlerweile steht in dieser Statistik aber Djokovic mit 333 Wochen an der Spitze. Sampras beendete seine Aktivkarriere 2003. Er gab 2006 sein Comeback auf dem Court, jedoch nicht als Profi, sondern bei anderen Tennisformaten. Auch für Showkämpfe, unter anderem gegen Federer, schwang er das Racket des Öfteren.