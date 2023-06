Zum Sommerstart: Der Bikini ist diesen Sommer so winzig wie noch nie

Die Sonne brennt und nicht nur in der Schweiz wird es warm . Auch in Hollywood haben Stars wie Emily Ratajkowski und Heidi Klum die Badesaison eröffnet. Doch statt bedeckender Bademode zum Anziehen ist der String-Bikini der Swimwear-Trend des Sommers.

Schon längst! Nicht im, aber am. Noch nicht, aber das steht noch auf meiner Liste. Nein, und das bleibt auch so.

Diese Stars verzichten auf viel Stoff

Darum ist wenig Stoff angesagt

Dass dieser Trend zum blanken Hintern jetzt auch in der Bademode angekommen ist, scheint als die logische Folge dieser Entwicklung. Aktuell ist also die beste Zeit, den Trend selbst auszuprobieren. Dabei musst du dir auch von Rötungen oder Unreinheiten am Hintern keinen Strich durch die Rechnung machen lassen. Wie du Pickel am Po loswirst, haben wir bereits einmal für dich aufgeschrieben.