Zwicken im Knie: «Der Biss fehlt» – Nöldi Forrer fasste den Rücktrittsentscheid im Käsekeller

Darum gehts Schwinger Arnold Nöldi Forrer gewann kürzlich seine Kränze 150 und 151 – Rekord!

Nun wollte der 43-Jährig zum neunten Mal ans ESAF – damit wird nichts.

Der Toggenburger beendet seine Karriere per sofort, der Biss fehlt ihm.

20 Minuten hatte Nöldi Forrer im Juli noch zum Gespräch getroffen. Da hatte der 43-Jährige gesagt, dass er seine Karriere «zu 200 Prozent» nach dem Eidgenössischen in Pratteln Ende August (20 Minuten berichtet das ganze Wochenende live) beenden wird. Dazu kommt es nicht, der Toggenburger entschied am Samstag per sofort zurückzutreten.

Am Telefon tönt Forrer relativ gelassen, aber es hört sich auch so an, als sei ihm dieser Entscheid nicht leicht gefallen. Er sagt, als er am Samstag in der Arena des Schwägalp-Schwinget stand, habe es ihm extrem weh getan. Dieses Schwingfest vom Sonntag hatte er noch mitmachen wollen. Aber dann zwickte es ihn während des Trainings am Freitagabend im Knie.

Es habe nicht fest geschmerzt, aber es war ein Zeichen für Forrer. «Ich merkte zuletzt, dass der Killerinstinkt nicht mehr zu 100 Prozent da war. Der letzte Biss fehlte, es waren nur 90 Prozent – und das ist einfach zu wenig.» Die Schwägalp wollte er aber noch mitmachen. Er dachte sich, er nehme Fest für Fest. Als es ihn dann zwickte, dachte er: «Gut, das ist jetzt das Zeichen. Es war wunderschön, dass ich die vier Kränze in diesem Jahr noch machen konnte. Ich habe Freude und schätze das, aber irgendeinmal muss man einfach zufrieden sein.» Forrer ist bei 151 Kränzen angekommen, das ist Rekord. Einer, den ihm so schnell wohl keiner streitig machen wird.

Nun gut, da war jetzt das Zwicken, aber wann war der Rücktrittsentscheid definitiv? «Beim Käse schmieren im Käsekeller um 8 Uhr am Samstagmorgen habe ich entschieden, dass nun Schluss ist», sagt Forrer, der Käsemeister. Fühlt er deshalb Wehmut, dass er nicht am ESAF teilnehmen kann? Nein, eher wegen der Schwägalp. Dort wird er am Sonntag verabschiedet. Und davor scheint es ihn zu grausen. Denn im Gespräch wird seine Stimme nun noch leiser. «Ich hoffe, ich kann meine Gefühle einigermassen unter Kontrolle haben. Ich glaube aber, es wird mich noch mehr hernehmen, als ich jetzt denke», gibt er zu.



Forrer sieht verschiedene Favoriten auf den Königstitel

Am ESAF wird er nur noch als Zuschauer dabei sein. Vor seinem Rücktritt hatte Forrer zum Eidgenössisches noch Folgendes zum Besten gegeben: «Damit einem Schwinger der Coup am Eidgenössischen gelingt, muss vieles stimmen. Der Schwinger muss körperlich fit sein und mental bereit. Wenn einen etwas belastet, muss man das ausblenden können. Wenn einer sonst schon nervös ist, ist er am ESAF noch viel nervöser, auch wegen der Zuschauer.» Und Wettkampfglück brauche es natürlich auch, damit man die Gegner zugeteilt bekomme, die einem liegen.

Als Favoriten auf den Titel sieht Forrer seinen Nordostschweizer Verbandskollegen Samuel Giger, den Dominator der vergangenen Jahre, vorne. Aber auch der Innerschweizer Pirmin Reichmuth, den mehrere Kreuzbandrisse immer wieder zurückwarfen, müsse man auf dem Zettel haben. «Reichmuth gewann nach drei Jahren Unterbruch sogleich ein Schwingfest (das Aargauer Kantonale, Red.). Wenn man nach Verletzungen so zurückkommt und so schwingt, dann gebührt einem Respekt. Aber es gibt auch den Berner Adrian Walther, den habe ich schon länger auf dem Radar. Wenn der einen Lauf hat … ihm fehlt aber noch die Konstanz.» Walther gewann zuletzt das Berner Kantonale und den Brünig-Schwinget. Für Forrer haben aber auch noch andere Schwinger Potenzial auf den Titel.

Der 1,94 m grosse und 120 kg schwere Forrer wird nun nicht mehr dabei sein. Und was macht der Käsermeister, der seinen eigenen Königs-Chäs herstellt, nach seiner Aktivkarriere? Natürlich käsen. «Wir sind dran, unseren Betrieb um eine andere Käserei zu erweitern, das gibt einen Haufen Arbeit, es wird mir nicht langweilig.»

Schwingerkönig mit Kreuzbandanriss und Rippenbruch

2001 war Forrer Schwingerkönig geworden, hatte Jörg Abderhalden, einen der besten Schwinger aller Zeiten, davon abgehalten, seinen zweiten Titel zu gewinnen – was dieser 2004 nachholte und 2007 gelang ihm sogar das Tripple. Der Titel von vor 21 Jahren ist für Forrer immer wieder mal präsent, vor allem während der Schwingsaison. «Manchmal muss ich mir solche Dinge in Erinnerung rufen, für das mentale Training.» Denn es war ein Titel, der Forrer nicht geschenkt wurde – im Gegenteil.

Am ersten Tag riss er sich am Samstagabend das Innenband und den Meniskus an. «Am Sonntag konnte ich kaum aufs Bein stehen.» Mit Akupunktur wurde er wieder einigermassen fitgemacht. Im Schlussgang gegen Abderhalden, der nach 20 Minuten gestellt endete, brach er sich nach fünf Minuten eine Rippe. «Ich wollte aufgeben, mein Bruder zeigte mir per Finger mehrfach an, dass ich das unterlassen solle und weiterschwingen müsse. Mit dem Adrenalin zusammen gelang es irgendwie.»

Es ist ein perfektes Beispiel für Forrers Karriere: Er biss sich durch, liess sich auch von diversen Verletzungen nicht aufhalten. Er wollte mit seinem 150. Kranz seine Kritiker endgültig verstummen lassen. Das ist ihm mehr als gelungen. Wenige Wochen später legte er mit Kranz Nummer 151 am Schaffhauser Kantonalen noch einen drauf. Nun ist seine Karriere abrupter beendet, als man es hätte erwarten können.