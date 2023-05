Giftige Seeschnecke nach 300 Jahren wieder im Mittelmeer gesichtet

Comeback nach 300 Jahren

Die drei bis fünf Zentimeter grossen Tiere, die wegen ihres Aussehens auch «Blaue Drachen» genannt werden, sind eigentlich in den warmen Meeren vor Südafrika oder Australien beheimatet. Doch jetzt sind sie in einer Region aufgetaucht, in der die letzten 300 Jahre keine Blauen Ozeanschnecken mehr gefunden worden sind: Seit kurzem häufen sich im Mittelmeer, konkret an der Costa Blanca im spanischen Alicante, die Sichtungen, wie «ZüriToday» schreibt.