Basel: «Der Blitzer ist eine fiese Falle» – Empörung über Tempo 30 vor Autobahn

Darum gehts

Ein mobiler Blitzer sorgt in Basel bei der Autoeinfahrt Wolf seit zwei Wochen für rote Köpfe. Um die Sicherheit der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter der Grossbaustelle zu erhöhen, wurde das Tempo vorübergehend von 50 km/h auf 30 km/h gesenkt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hatte in einer Medienmitteilung vor der Geschwindigkeitskontrolle gewarnt. «Das tun wir sonst nie», betont Polizeisprecher Stefan Schmitt. Die Kantonspolizei hat die mobile Radaranlage aufgestellt, nachdem es infolge der geänderten Verkehrsführung wegen der Baustelle zu mehreren Streifkollisionen gekommen war. Seit dem 20. Februar wird dort im Akkord geblitzt.

Laut Angaben der Kantonspolizei wurden zwischen dem 20. und 28. Februar 2’850 Autos geblitzt. Dabei sei eine klare Abnahme zu beobachten. Wo an den ersten beiden Tagen rund 1'050 Fahrzeuge die Anlage zu schnell passiert hätten, seien es bereits in den nächsten drei Tagen nur noch etwa 750 neu geblitzte Autos gewesen. Die Zahl sei stetig weiter bis auf 450 zu schnelle Fahrzeuge am 28. Februar gesunken. Der Blitzer habe sich durch die Medienmitteilung herumgesprochen und den meisten sei die Temporeduzierung nun bewusst.

Ein Goldesel ist er allemal. Wer innerorts mit 11 bis 15 km/h geblitzt wird, werden 250 Franken fällig. Der Blechpolizist hat selbst bei vorsichtiger Schätzung innert einer Woche die Jahresgehälter von mehr als einem Polizisten eingespielt.

«Die Polizei wäscht ihre Hände in Unschuld»

Wie 20 Minuten weiss, haben sich mehrere geblitzte Autolenker telefonisch bei der Polizei erkundigt, weil sie nicht wussten, warum sie in die Fall tappten. Nicht alle in Basel. Ein Dutzend Anrufer meldeten sich bei der Bussenzentrale der Polizei Basel-Landschaft. «Die Signalisierung von Tempo 30 ist ungenügend», sagt ein Betroffener. Und kommt zum Schluss: «Das ist eine fiese Falle.» Vor allem wenn man am Abend im Dunkeln da durchfährt, würde man das nie merken.

«Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt eine Busse zahlen muss oder vielleicht sogar meinen Führerschein abgeben muss», so der Leser. Mit der Pressemeldung und der minimalen Ausschilderung «wäscht sich die Polizei die Hände in Unschuld» und lasse die Leute bewusst in einen schlecht markierten Tempobereich 30 fahren, wo sie dann geblitzt werden würden, ärgert er sich. «Wenn man die Bauarbeiter besser schützen will, sollte man die Signalisation verbessern.»

