Büren SO – Der BMW gehört dem Einbrecher

Der Täter kam im BMW: Am Dienstagmorgen wurde in Büren eingebrochen.

«Unglaublich dreist.» Ein Einbruch in Büren im Solothurner Schwarzbubenland sorgt auf Facebook für viel Empörung. Die Tat geschah am Dienstagvormittag um 9.26 Uhr und wurde von der Überwachungskamera des Geschädigten festgehalten. Dieser postete in der Folge die Bilder des Täters auf seinem Facebook-Profil, wo sie seither fleissig geteilt wurden. Zu sehen ist, wie ein vermummter, schwarz gekleideter Mann einem silbernen BMW entsteigt, etwas Dunkles aus dem Kofferraum holt und dann Richtung Haus geht.

Täter klingelte sogar an der Tür

Ein grauer BMW, besetzt vermutlich mit zwei Personen, sei bereits am Donnerstag- und Freitagabend im besagten Quartier verdächtig aufgefallen, berichtet Polizeisprecher Bruno Gribi. Das deckt sich auch mit den Schilderungen des Geschädigten. Dieser sagt gegenüber 20 Minuten, dass es schon in den Tagen vor der Tat zu Einbruchsversuchen gekommen ist. So hätten am Freitagabend schon ein Mann und eine Frau versucht, die Haustüre zu öffnen. An einem anderen Abend habe der vermummte Mann sogar an der Türe geklingelt. «Per Zufall war nie jemand anwesend», erzählt er.