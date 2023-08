BMW iX1: Das Elektro-SUV im Test

Nicht immer gehört den Mutigen die Welt. Manchmal gehört ihnen einfach nur ein Kapitel in der Modellgeschichte eines Autobauers, wie der BMW i3 zeigt. Von Grund auf als kleiner, leichter Stromer mit vielen cleveren Ideen zum Thema Nachhaltigkeit konzipiert, war er 2013 seiner Zeit voraus. Doch das One-Box-Design polarisierte, die Entwicklungskosten waren exorbitant, der Einsatz von Carbon trieb den Preis zusätzlich in die Höhe. Obwohl der Kleinwagen Kultstatus erlangte, war 2022 nach nur 250'000 Exemplaren Schluss.

Echtes One-Pedal-Driving

Die Rolle des Einstiegs-Stromers hat mittlerweile der BMW iX1 übernommen – ein wie der i3 im Prinzip umgebauter Verbrenner, der mit 4,5 Metern Länge und 2,09 Tonnen Leergewicht all das verkörpert, was der i3 nie sein wollte. Der, wie man fairerweise sagen muss, aber all das bietet, was dem i3 zum Verkaufsschlager fehlte: ein gefälliges Blechkleid im nach wie vor angesagten Geländewagen-Look, Platz für die ganze Familie plus 490 Liter Gepäck, eine Premium-Einrichtung ohne Schnickschnack und bis zu 440 Kilometer Reichweite.