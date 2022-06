Brabus Crawler: Ein monströser Hyper-Buggy mit 900 PS.

Kaum hat sich der Fahrer durch den Karbon-Käfig ins Auto geschwungen und sich mit den Hosenträgergurten in den Sitz gezurrt, kann der aktuell stärkste Motor im Brabus-Portfolio – der auf 4,5 Liter aufgebohrte AMG-Achtzylinder – gestartet werden. In der normalen G-Klasse bis zu 585 PS stark, kommt er bei Brabus auf 900 PS und vor allem auf 1250 Nm Drehmoment und hat deshalb mit dem Koloss buchstäblich leichtes Spiel, auch weil der Crawler 500 Kilogramm leichter ist als eine G-Klasse. Entsprechend gierig hängt das Sandkastenspielzeug am Gas und stürmt davon, als gäbe es kein Morgen mehr. 3,4 Sekunden reichen dem Riesen, um Tempo 100 zu erreichen. Dass mit Rücksicht auf die Reifen und das Fahrwerk 60 km/h später schon wieder Schluss ist, trübt die Freude nicht im Geringsten, denn noch nie haben sich 160 km/h so schnell angefühlt wie in diesem Freisitz aus Karbon.