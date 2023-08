Menznau LU: «Der Brand ist nach drei Tagen endlich gelöscht»

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Grossbrand in Menznau LU.

Die Feuerwehrleute kommen alle aus der Region. Manche standen am ersten Tag 18 Stunden am Stück im Einsatz, einige kamen auf insgesamt 40 Stunden (mit Ruhezeiten).

In Menznau ist am Mittwochmorgen ein Brand bei der Swiss Krono ausgebrochen. Eine Halle der Holzfirma stand in Vollbrand.

«Die härtesten Stunden waren zu Beginn, als wir das Feuer unter Kontrolle bringen und alle Einsatzkräfte koordinieren mussten», erzählt der Menznauer Feuerwehrkommandant Stefan Müller nach dem Grossbrand vom Mittwoch in der Holzverarbeitungsfabrik Swiss Krono. «Manche meiner Leute standen am ersten Tag 18 Stunden am Stück im Einsatz.» Einige seien über die drei Tage verteilt auf 40 Stunden Einsatzzeit gekommen.

Kontaminiertes Löschwasser gelangte in den Bach

Die besondere Herausforderung war das Herbeiführen von Löschwasser, welches es in grossen Mengen brauchte. Und danach hätte das mit Russ und Asche kontaminierte Wasser in die Kanalisation geleitet werden sollen, damit es die lokale Kläranlage wieder säubern kann.

«In den ersten Stunden ist jedoch einiges an Löschwasser in den Bach geflossen», erklärt Werner Göggel vom Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern an einer Medienkonferenz vom Freitagnachmittag in der Swiss Krono AG. Danach seien aber sehr schnell Barrieren errichtet worden, um das Löschwasser dosiert in Richtung Kläranlage abzuführen.