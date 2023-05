Nigel Farage: «Der Brexit ist gescheitert»

Umso überraschender Farages Kritik am Brexit.

Der Brexit sei gescheitert, so der 59-Jährige, der eine treibende Kraft hinter dem Brexit war.

Aus seiner Sicht würde es dem Land zwar auch in der EU nicht besser gehen. Allerdings habe das Vereinigte Königreich bisher wirtschaftlich nicht von dem historischen Schritt profitiert. Die Schuld dafür gab er der regierenden Konservativen Partei , die nicht geliefert habe, so der frühere Chef der Ukip-Partei.

«Unsere Politiker sind genauso nutzlos wie die in Brüssel»

Farage hatte am Montagabend gesagt: «Der Brexit hat gezeigt, dass unsere Politiker genauso nutzlos sind wie die EU-Kommissare in Brüssel. Wir haben das völlig falsch gemanagt.» So sei etwa das Versprechen einer stärkeren Einwanderungskontrolle nicht eingehalten worden, sagte er.