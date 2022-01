Ford Bronco Raptor – Der Bronco wird zum Raubtier

Die Neuauflage des Ford Bronco kommt in den USA sehr gut an – darum hat der US-Hersteller den Offroader nun in der Performance-Variante Raptor vorgestellt. Die künftige Topversion der Baureihe zeichnet sich unter anderem durch mächtige Offroad-Bereifung, Radhausverbreiterungen, spezielle Stossfänger und ein eigenes Kühlergrilldesign mit breitem Ford-Schriftzug aus.

Zu den Besonderheiten des Innenraums gehören sportlich konturierte Sitze mit orangefarbenen Ziernähten und Sicherheitsgurten. Im Cockpitbereich finden sich weitere Akzente in Orange, das Lenkrad mit Schaltwippen ist zudem besonders griffig. Zum offiziellen Bestellstart im März wird Ford auch die Preise für den Bronco Raptor verraten, der in seiner Heimat vermutlich über 65'000 Dollar sein dürfte. Gemäss Hersteller ist es noch immer offen, ob Ford den Bronco auch in Europa offiziell vertreiben wird – in der Schweiz ist die Neuauflage des Gelände-Klassikers bisher nur bei einigen Direktimporteuren erhältlich. Die dürften dann auch den Raptor ins Land holen, wenn er dann erhältlich ist. Wann das genau sein wird, ist noch offen.