Internet - Der Browser Firefox verliert immer mehr Nutzerinnen und Nutzer

Wie t-online.de berichtet, nutzen den Browser zwar insgesamt weniger Personen, die tägliche Nutzerzeit ist aber angestiegen. So gaben Userinnen und User im Dezember 2019 noch an, rund vier Stunden täglich damit zu verbringen, während es heutzutage circa fünf Stunden sind. Dieser Anstieg ist insbesondere seit März 2020 zu verzeichnen und wohl auf die globale Covid-Pandemie zurückzuführen.

Finanzielle Probleme

In der Schweiz nutzen laut der Statistikplattform Statista rund 9,2 Prozent aller Userinnen und User den Internet Browser Firefox, was ihm den dritten Platz der meistgenutzten Browser sichert. Googles Browser Chrome führt die Liste mit 42 Prozent Marktanteil an. An zweiter Stelle ist Apples Safari-Browser angesiedelt, den 32,8 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer verwenden. Hinter Firefox sind Samsung Internet mit 4,3 Prozent und Edge Legacy mit drei Prozent angesiedelt.