Traum erfüllt

Der Bub, der ausbüxte, um einen Lamborghini zu kaufen, fährt jetzt in einem mit

Adrian stahl den SUV seiner Eltern, um nach Kalifornien zu fahren und mit drei Dollar einen Lamborghini zu kaufen. Das gelang zwar nicht, aber der Fünfjährige kam seinem Traum ein Stück näher.

Nachdem Jeremy Neves aus Orem, Utah, über den Buben und dessen Traum vom eigenen Lamborghini gelesen hatte, lud er Adrian zu einer Spritzfahrt in seinem Lamborghini Huracán ein.

Erinnern Sie sich an den Fünfjährigen, den die Polizei im SUV seiner Eltern auf einem Highway im Bundesstaat Utah anhielt? Der Bub gab an, auf dem Weg nach Kalifornien zu sein, wo er sich einen Lamborghini kaufen wollte. Er hatte drei Dollar bei sich.

Als er von der Polizei nach Hause gebracht wurde, erwarteten ihn die besorgten und erbosten Eltern. Der kleine Adrian sei in Tränen ausgebrochen, als er seine Familie wiedergesehen habe: «Er wusste, dass er etwas Falsches gemacht hatte», sagte seine ältere Schwester gegenüber US-Medien.

«Aus mir wurde doch etwas ganz Ordentliches»

Die Geschichte des Kleinen ging um die Welt. Auch der Geschäftsmann Jeremy Neves aus Orem, Utah, las darüber – und beschloss, dem Kind eine Freude zu machen: Er lud Adrian ein, mit ihm eine Spritzfahrt in seinem Lamborghini Huracán zu machen – ans Steuer lasse er ihn aber nicht.

Und so kam es, dass Adrian seinen Wunsch teilweise erfüllt sah: Auf dem Schoss seiner Mutter cruiste er mit Neves mit dem schnittigen Wagen in der Nachbarschaft herum. In einer Videoaufnahme hört man Adrian begeistert hauchen: «Wow, der Lamborghini ist aber schnell!» Und Neves cool antworten: «Mein Lamborghini ist schnell.»