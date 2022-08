40’000 Dosen : Der Bund beschafft Impfstoff und Arzneimittel gegen Affenpocken

Um die Ausbreitung der Affenpocken einzudämmen, will der Bund 40’000 Dosen eines Impfstoffs gegen Affenpocken beschaffen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der Armeeapotheke, einen Impfstoff der Firma Bavarian Nordic gegen Affenpocken und das antivirale Arzneimittel Tecovirimat des Herstellers SIGA zu beschaffen, wie das BAG am Mittwoch mitteilte. Bisher wurden in der Schweiz über 400 Fälle von Affenpocken registriert. Dabei handle es sich praktisch ausschliesslich um Männer – es seien nur drei Fälle von Infektionen bei Frauen bekannt. Am meisten betroffen seien die Kantone Waadt, Genf und Zürich. Eine zentrale Beschaffung durch den Bund dränge sich auf, da die Firmen zurzeit nur Staaten beliefern würden. Beim Bund sei als Beschaffungsstelle dafür die Armeeapotheke vorgesehen, die die Impfdosen anschliessend den Kantonen zur Verfügung stelle. Die definitive Beschaffung setze die Zustimmung der Finanzdelegation voraus.

Gesamtkosten von 8,6 Millionen Franken

Medikament bei schwerem Krankheitsverlauf

Aids-Hilfe Schweiz begrüsst Bundesratsentscheid

Die Aids-Hilfe Schweiz ist froh über den Entscheid des Bundesrates, wie sie am Mittwoch mitteilt: «Bereits früh konnte die Aids-Hilfe Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit gezielter Prävention bei betroffenen Männern starten. Doch die bestätigten Fälle steigen in der Schweiz kontinuierlich weiter. Um die Zahl der Infektionen so schnell wie möglich zu senken und schwere Verläufe zu verhindern, müssen möglichst viele Menschen, die ein Infektionsrisiko haben, geimpft werden. Wir begrüssen deshalb den Entscheid des Bundesrats. Er ist ein wichtiger Schritt, um die Epidemie in den Griff zu bekommen», so Andreas Lehner, Geschäftsleiter der Aids-Hilfe Schweiz.



Das Ziel müsse sein, dass alle Männer sowie trans Personen mit wechselnden, nicht-festen (männlichen) Sexualpartnern Zugang zur Impfung haben – unabhängig von anderen Kriterien. «Es darf nicht zu peinlichen Befragungen oder unverhältnismässigen Ausschlusskriterien kommen. Es wäre ineffizient und stigmatisierend, die Leute nach der Anzahl ihrer Sexualpartner oder ihrem HIV-Status zu fragen, und würde nicht zuletzt die Privatsphäre verletzen», so Florian Vock, Leiter Key Populations der Aids-Hilfe Schweiz. Die Betroffenen werden die Impfentscheidung mit guter Information selbst treffen können. «Wir empfehlen den Kantonen dringend, mit den spezialisierten Fachstellen für sexuelle Gesundheit wie Checkpoints zusammenzuarbeiten, um die betroffenen Männer zu erreichen.»